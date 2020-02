Sultrammede Sør-Sudan ruster seg for gresshoppeinvasjon

NTB utenriks

6 millioner mennesker lider allerede under matmangel i landet. Tirsdag kveld kom meldingen om at gresshoppesvermene er observert i områder av Sør-Sudan som grenser til Etiopia, Kenya og Uganda.

Gresshoppene spiser avlinger i raskt tempo og bidrar til en kraftig forverring av en allerede usikker matsituasjon.

På grunn av krig og stor matmangel er Sør-Sudan enda dårligere forberedt på en gresshoppeinvasjon enn de andre landene i regionen.

Vær og klima får skylden

Svermene som nådde Øst-Afrika i januar, er de verste på 25 år. I Kenya er det hele 70 år siden gresshoppesvermene var så store. Den enorme mengden skyldes værforhold som er gunstige for gresshoppenes formering, og eksperter knytter fenomenet til klimaendringene.

En ny gresshoppeinvasjon vil trolig ramme regionen innen få uker. Ettersom regionens viktigste sesong for planting og innhøsting begynner mellom mars og mai, er denne ventet å få katastrofale følger.

Den regionale organisasjonen IGAD opplyste tirsdag at insektene er i ferd med å legge egg langs migrasjonsrutene i flere østafrikanske land, og at utklekkingen trolig vil finne sted en gang mellom mars og april.

Millioner av gresshopper

Svermene kan inneholde opptil flere hundre millioner gresshopper som er i stand til å tilbakelegge 150 kilometer på én dag, i et nådeløst jag etter å spise og formere seg, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Kenya, Etiopia, Somalia, Uganda, Sudan og Eritrea er blant landene som er rammet. FAO har også advart om betydelig formeringsaktivitet av gresshopper i India, Iran og Pakistan, Egypt, Saudi-Arabia og Jemen.

I flere land pågår det nå et intenst arbeid for å demme opp for den varslede katastrofen. I Uganda er blant annet soldater satt i arbeidet med å sprøyte markene med insektmidler i håp om at gresshoppesvermene kan bekjempes.