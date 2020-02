Menneskerettsaktivister venter på dommen i Tyrkia

NTB utenriks

De elleve er tiltalt for å ha tilhørt eller hjulpet predikanten Fethullah Gülen, som tyrkiske myndigheter hevder var arkitekten bak kuppforsøket sommeren 2016.

Blant de tiltalte er leder for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser. Også den tidligere Amnesty-lederen Taner Kilic sitter på tiltalebenken.

Saken har kraftig forsuret forholdet til europeiske land, særlig Tyskland, ettersom en tysk aktivist, Peter Steudtner og svenske Ali Gharavi er blant de tiltalte.

Tirsdag ble 16 andre aktivister frikjent av retten, blant dem den profilerte forretningsmannen og filantropen Osman Kavala. Aktivistene sto tiltalt for terror og for å ha forsøkt å velte styret i landet i forbindelse med protestene for å bevare Geziparken i Istanbul i 2013.

Få timer senere ble Kavala imidlertid arrestert på nytt og tiltalen mot ham endret til å gjelde deltakelse i kuppforsøket i 2016.

Kavala har nå sittet mer enn 840 dager i fengsel i Tyrkia.

