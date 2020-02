Stor virus-studie: Risikoen er størst for eldre og syke

NTB utenriks

Den kinesiske studien er basert på 70.000 bekreftede eller antatte tilfeller av sykdommen.

Samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent. Men viruset ser ikke ut til å utgjøre noen stor fare for yngre mennesker.

Ingen barn under ni år skal ha mistet livet. Og for personer mellom 10 og 39 år, er dødsraten bare på 0,2 prosent.

For mennesker som er over 80 år, er dødsraten 14,8 prosent. Den nye studien er utført av et smittevernsenter underlagt Kinas nasjonale helsekommisjon og publisert i tidsskriftet Chinese Journal of Epidemiology.

