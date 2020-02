FN-topp: Intet sted er trygt for sivile nordvest i Syria

NTB utenriks

FNs høykommissær for flyktninger Michelle Bachelet sier hun er forferdet over opptrappingen av krigen mot de siste opprørskontrollerte områdene nordvest i Syria.

– Mens regjeringens offensiv fortsetter, og folk tvinges inn i stadig mindre lommer, frykter jeg at enda flere mennesker blir drept, sier hun i en uttalelse tirsdag.

Rundt 900.000 er ifølge FN tvunget på flukt siden desember, 300.000 av dem bare i februar. Det er den største flyktningkrisen i Syria siden krigen startet i 2011. Ikke siden annen verdenskrig har verden opplevd at så mange sivile har flyktet på en gang.

Mange av dem har dratt nordover mot Tyrkia, men grensen er stengt. Og leirer for internt fordrevne har også blitt truffet under den russiskstøttede offensiven. For få dager siden ble en mann drept og seks andre sivile såret i et slikt angrep.

– Våpenhvile eneste løsning

FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock sier at angrepene rammer alt, både sykehus, skoler, boligområder, moskeer og markeder. Han mener den eneste løsningen er en våpenhvile.

– Den største humanitære skrekkhistorien i det 21. århundret kan bare unngås hvis medlemmene i FNs sikkerhetsråd og de som har innflytelse, greier å overvinne individuelle interesser og kollektivt sette menneskeheten først, sa Lowcock mandag.

Men det er ingen tegn til at offensiven kommer til å stanse. Regimet i Damaskus synes fast bestemt på å ta kontroll over alle områdene som opprørere til nå har hatt kontroll over i provinsene Idlib og Aleppo. Og lite tyder på at Tyrkia vil gripe inn, selv om landet har truet med å slå hardt tilbake hvis regimet ikke stanser framrykkingen.

Assad tror på full seier

– Vi har vunnet er seier over frykten som de forsøkte å plante i hjertene våre, men vi er fullt klar over at denne frigjøringen ikke betyr slutten på krigen, sier president Bashar al-Assad i en TV-tale

– Men frigjøringen betyr definitivt at vi har gnidd ansiktene deres i møkka, som et forspill til deres totale nederlag, som vil komme før eller senere, legger han til.

Regjeringsstyrkene, som også får støtte av iransk milits, tok tirsdag kontroll over flere områder vest i Aleppo, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHRs leder Rami Abdulrahman forsøker regimet å få kontroll over fjellområdet Sheikh Barakat. Hvis de greier det, vil de ha erobret en viktig stilling for å kunne ta kontroll over store områder i både Idlib og Aleppo der det nå bor tusenvis av flyktninger.

– Umenneskelig

Redd Barnas landdirektør for Syria, Sonia Khush, beskriver forholdene for flyktningene som umenneskelige.

– Etter hvert som flere sivile desperat søker trygghet på Syrias grense til Tyrkia, er vi bekymret for at dødstallet vil stige gitt de absolutt umenneskelige levekårene for kvinner og barn, med minusgrader, uten tak over hodet og uten varme klær, sier hun i en pressemelding.

Hurras Network, en av Redd Barnas lokale samarbeidspartnere, oppgir at det kalde vinterværet har tatt livet av en sju måneder gammel baby og en 14 år gammel gutt.

En hjelpearbeider fra organisasjonen forteller også at to små søstre på fire og tre år omkom da et telt tok fyr mens familien forsøkte å holde varmen.

