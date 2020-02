EU plasserer Caymanøyene på svarteliste

NTB utenriks

Caymanøyene er det første britiske oversjøiske territoriet som får plass på lista, og det skjer under en måned etter at Storbritannia mistet sin plass ved bordet.

Panama sto på den opprinnelige lista i 2017, men ble fjernet året etter.

Seychellene og Palau er også nykommere på lista over dem som ikke har iverksatt skattereformer som tilfredsstiller EUs standard.

De øvrige er: Amerikansk Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad og Tobago, De amerikanske jomfruøyene og Vanuatu.

Svartelista ble innført som et ledd i en større innsats mot skatteminimalisering og i et forsøk på å straffe dem EU mener på urettferdig vis legger til rette for slikt.

EUs medlemsland kan ikke står på lista, og svartelistede land og territorier risikerer begrensede sanksjoner, i første rekke ved at de fratas tilgang til EU-midler og utviklingshjelp.

