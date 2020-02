Storbritannia og EU på kollisjonskurs i handelssamtalene

NTB utenriks

Uttalelsene fra David Frost er i tråd med tidligere uttalelser fra statsminister Boris Johnson og tolkes som et tegn på at de 27 EU-landene og Storbritannia står langt fra hverandre i forhandlingene om en langsiktig handelsavtale.

EU har sagt at unionen ønsker et best mulig forhold i handelen med Storbritannia, men bare hvis det er like regler på plass på felter som statlige subsidier, arbeidsvilkår og miljøkrav. EU-landene vil også ha et kontrollregime på plass for å sikre dette.

Frykten i Brussel er at britene skal lempe på kravene for å sikre seg fordeler i konkurransen med bedrifter i EU.

– Det vi har med til forhandlingsbordet er ikke en smart, taktisk posisjon, men det grunnleggende ved å være en uavhengig nasjon. Det er sentralt for vår visjon at vi har muligheten til å lage lover som passer oss, sa Frost i en tale i Brussel mandag.

– Så å tro at vi kan akseptere EU-kontroll med konkurranse på såkalt like fot, er ganske enkelt å misforstå poenget med det vi gjør, sa sjefforhandleren.

Han understreket igjen at britene ikke vil godta at forhandlingene pågår lenger enn fristen som er satt ved nyttår.

– På det tidspunktet gjenvinner vi fullt ut vår politiske og økonomiske uavhengighet, hvorfor skulle vi ønske å utsette det? spør Frost.

(©NTB)