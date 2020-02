Somalisk journalist skutt og drept

NTB utenriks

– Flere væpnede menn angrep journalisten nær hjemmet hans og drepte ham. Politiet kom til stedet få minutter senere, men drapsmennene hadde dessverre flyktet, forteller en talsmann for politiet.

Abdiweli Ali Hassan, som ble drept i landsbyen Afgoye, rundt 30 kilometer fra hovedstaden Mogadishu, jobbet som frilansjournalist. Han bidro blant annet til den London-baserte TV-stasjonen Universal TV og til radiostasjonen Kulmiye i Mogadishu.

Drapet skjedde få dager etter at Amnesty International i en rapport konstaterte at journalister i Somalia lever under konstant trussel for bomber, angrep og arrestasjoner.

– En oppblussing av voldelige angrep, trusler og trakassering av medieansatte har gjort Somalia til verdens farligste sted for journalister, slår Amnesty fast.

Somalias regjering avviser rapporten og kaller anklagene «fabrikkerte» og «latterlige».

Minst åtte journalister er drept i Somalia siden 2017 og like mange har av frykt for eget liv måttet flykte fra landet, ifølge Amnesty.

Journalistorganisasjonen Reporters Without Borders har plassert Somalia på 164. plass på sin liste over land rangert etter pressefrihet og har registrert minst 43 drap på journalister der det siste tiåret.

