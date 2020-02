Rwandisk sanger funnet død i fengsel

NTB utenriks

Politiet hevder at Kizito Mihigo tok sitt eget liv, og en talsmann uttalte mandag at det er startet en etterforskning for å finne ut hvorfor.

Mihigo var en kjent artist i Rwanda, men i 2015 ble han dømt til ti års fengsel for å ha konspirert mot regjeringen. Tre år senere ble han benådet, men musikken hans var fortsatt forbudt, og før helgen ble han pågrepet idet han forsøkte å krysse grensen sør i landet.

Mihigos sanger skal ha provosert landets president Paul Kagame fordi de ble oppfattet som kritikk mot den autoritære lederen.

Han er ikke den første som forsvinner under uklare omstendigheter etter å ha blitt fengslet i det sentralafrikanske landet. I fjor ble en tidligere sjef ved Kagames kontor funnet død i et militært fengsel etter å ha blitt dømt til ti års fengsel for korrupsjon. I 2015 ble Kagames personlige lege, Emmanuel Gasakure, skutt og drept mens han var i politiets varetekt.

Kagame kom til makten etter folkemordet mot tutsier og moderate hutuer i 1994. Han anklages for å styre landet med jernhånd og for å slå ned på alle former for politisk motstand.

