Opprørsleder i Sør-Sudan avviser kompromissforslag

Avvisningen kommer dagen etter at president Salva Kiir åpnet opp for å gi etter for ett av opprørernes viktigste krav: At landet igjen skal deles inn i ti delstater slik det var da Sør-Sudan ble et eget land i 2011. Men Kiir vil samtidig dele landet inn i tre administrative områder, noe Machar ikke vil godta.

– Dette betyr ikke en tilbakestillelse til ti delstater, og derfor kan det ikke aksepteres. Vi ber derfor president Kiir om å revurdere ideen om å etablere administrative områder, sier han.

Kiir og opposisjonsleder Riek Machar er under hardt internasjonalt press for å bli enige innen 22. februar. De to har tidligere brutt to frister i fredsforhandlingene som er ment å avslutte krigen.

Den har så langt kostet minst 380.000 mennesker livet og etterlatt millioner i dyp fattigdom.

