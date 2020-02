Flere ledere har fått sparken i provinsen Hubei

NTB utenriks

De over tolv tjenestemennene må gå fordi de ikke har gjort nok for å få epidemien under kontroll, ifølge en melding som søndag ble publisert av Kommunistpartiets disiplinærkomité i provinsen.

De som mister jobben, sitter i ulike styringsorganer i områder som er hardt rammet av utbruddet.

Alle anklages for manglende innsats i forbindelse med virusutbruddet, blant annet ved at de ikke sørget for at personer som viste tegn på smitte, ble brakt inn og ved at de utførte arbeidet på en «overfladisk» måte ved hjelp av telefon og tekstmeldinger langt fra stedene for smitteutbruddet.

De anklages også for underrapportering av statistikk, feilaktige rapporter om sin egen innsats og for ikke å ha tatt behovet for forebygging på alvor.

(©NTB)