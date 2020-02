Uvær skaper mer kaos i Storbritannia

NTB utenriks

Stormen Dennis feide lørdag inn over landet og hadde med seg sterk vind og store nedbørsmengder. Uværet ventes å vare gjennom helgen, og både fly-, ferje-, vei- og togtrafikken rammes.

British Airways og EasyJet varsler at flere hundre flyavganger kommer til å bli innstilt i løpet av helgen, noe som rammer over 10.000 reisende.

Meteorologene advarer mot flom og anslår at noen områder kan få like mye regn i løpet av to dager som de vanligvis får i løpet av en måned. Flomfaren øker også fordi grunnen allerede er mettet av vann etter ekstremværet Ciara, som rammet landet for en uke siden.

Ifølge Sky News omkom minst to mennesker som følge av uværet lørdag.

