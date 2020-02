NTB utenriks

Det sa Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Zarif understreket at Irans offisielle hevnaksjon er avsluttet. Samtidig tror han det er muligheter for at iran-lojale militsgrupper i Irak vil kunne utføre angrep mot amerikanske mål i Irak.

General Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad 3. januar i år.

