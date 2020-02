NTB utenriks

Kinesiske helsemyndigheter kommer med informasjonen fredag og understreker samtidig at leger og sykepleiere har tatt stor risiko under mangelen på masker og bekyttelsesdrakter.

Tallene kommer en uke etter dødsfallet til den 34 år gamle kinesiske legen som ble kjent for å ha varslet om virusutbruddet. Det skapte sterke reaksjoner blant folk da det ble kjent at politiet først forsøkte å stanse ham i å spre varsler på nettet og også beskyldte mannen for ryktespredning.

