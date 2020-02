Norge gir 46 millioner til å bekjempe covid-19-viruset

NTB utenriks

Det opplyser statsminister Erna Solberg under sikkerhetskonferansen i München.

Det meste av pengene går til vaksinealliansen CEPI. 10 millioner skal gå til Verdens helseorganisasjon.

Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

– Jeg har vært i kontakt med et betydelig antall av mine kolleger for å få dem til å bidra med penger til vaksineutvikling til CEPI, sier statsministeren.

Støtten til vaksinealliansen skal bidra til at arbeidet med å utvikle en vaksine går så fort som mulig, ifølge regjeringen.

Solberg sier at vi må regne med at det vil komme smittetilfeller også i Norge.

– I tillegg til det helsemyndighetene gjør for å sikre oss i tilfelle noe skjer i Norge og vi får smittetilfeller her, som vi må anta at vi kan få, må vi bidra på internasjonale arenaer, sier Solberg i München.

(©NTB)