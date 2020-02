Advokaten til Stormy Daniels dømt for bedrageri

NTB utenriks

Kjennelsen fant sted etter en tre uker lang rettssak i New York, der Avenatti var tiltalt for å ha truet med å bruke sin tilgang på mediene til å skade Nikes renomme om ikke selskapet betalte ham 25 millioner dollar. I verste fall kan han få en dom på 42 års fengsel.

Han sa ikke et ord da juryen kom med sin kjennelse, og etterpå ble han ført tilbake til cellen der han har sittet fengslet.

Tapte

Avenatti ble landskjent som advokaten til pornostjernen Stormy Daniels som hevdet at hun hadde hatt en affære med Trump i 2006, og at hun like før valget i 2016 hadde fått 130.000 dollar for å si at affæren aldri hadde skjedd.

Hun gikk til sak mot Trump der hun hevdet at avtalen var ugyldig, at hun var blitt ærekrenket og at hun var blitt lurt av Trumps daværende advokat Michael Cohen. Hun tapte og ble dømt i den andre av de to anklagene til å betale nesten 300.000 dollar i sakskostnader.

Bratt fall

Avenatti benyttet seg av berømmelsen han fikk til lansere en strøm av kritikk mot Trump og vurderte til og med å stille som presidentkandidat mot ham. Men fallet ble bratt da han ble arrestert mens han var på vei til et møte med Nikes advokater i fjor for å drøfte kravet om pengeutbetaling.

Cohen er for øvrig også dømt og soner nå en fengselsstraff på tre år. Han ble dømt for skattesvik og for å ha brutt loven om valgkampfinansiering, blant annet for å ha stått for betalingen av hysjpengene til Stormy Daniels.

(©NTB)