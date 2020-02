116 nye døde på grunn av covid-19-viruset

NTB utenriks

De nye dødsfallene skjedde i den hardt rammede Hubei-provinsen, der utbruddet av viruset startet i desember.

Samtidig er det registrert 4.823 nye smittetilfeller i Hubei, de fleste av dem er klinisk diagnostisert, opplyser myndighetene. Det samlede tallet på smittede er på 51.986 i provinsen.

Oppdateringen bringer tallet på døde opp i 1.483.

Torsdag steg antallet kraftig etter at myndighetene endret måten de diagnostiserer smittede på. Da ble det registrert 254 døde på ett døgn, men fredag falt tallet igjen i den hardt rammede provinsen.

Verdens helseorganisasjonen (WHO) har advart om at en stabiliseringen av smitte- og dødstallene må tolkes med enorm varsomhet, og at utbruddet fremdeles kan gå begge veier.

