Nissans overskudd har falt kraftig

Det kriserammede selskapet sliter med svak etterspørsel og konsekvensene av korrupsjonsanklagene mot selskapets tidligere toppsjef Carlos Ghosn.

Fallet er verre enn ventet, opplyste selskapets nåværende toppsjef Makoto Uchida på en pressekonferanse torsdag.

I siste kvartal av 2019 gikk selskapet med 26,1 milliarder yen, som tilsvarer 2,2 milliarder kroner, i underskudd på grunn av kraftig fall i bilsalget i Nord-Amerika. I samme kvartal i 2018 kunne Nissan notere et overskudd på 70,4 milliarder yen.

Da selskapet la fram resultatet for 2019 torsdag, advarte det også om at spredningen av det nye coronaviruset kan komme til å påvirke selskapets resultat negativt.

Prognosen for driftsresultatet for inneværende år reduseres med 43 prosent. Den lå for tre måneder siden på 150 milliarder yen, men er nå nedjustert til 85 milliarder yen.

