Milliardbøter ga underskudd i Airbus tross jubelår

NTB utenriks

Den europeiske industrigiganten fikk i fjor et underskudd på 14 milliarder kroner tross stor ordreoppgang, ifølge årsresultatet for 2019.

Underskuddet skyldes at selskapet nylig gikk med på å betale 36 milliarder kroner i bøter til Frankrike, Storbritannia og USA etter å ha blitt etterforsket for korrupsjon og bestikkelser som ble begått i perioden 2004–2016.

Det er første gang siden 2009 at den europeiske fly- og forsvarsgiganten går med underskudd. I 2018 hadde selskapet et overskudd på 30 milliarder kroner.

Mange ordre

Samtidig har Airbus opplevd en voldsom økning i ordreinngangen i 2019 – 46 prosent – som følge av at amerikanske Boeing har vært plaget av store problemer med flymodellen 737 MAX.

Omsetningen i 2019 endte på 710 milliarder kroner, et hopp på 10 prosent sammenlignet med 2018.

– Vi har oppnådd mye i 2019, der vi leverte et sterkt underliggende resultat drevet av levering av kommersielle fly, skriver Airbus' administrerende direktør Guillaume Faury i en pressemelding.

Antall bestillinger på kommersielle fly steg til 768 i fjor, mot 747 i 2018. I år forventer selskapet å levere 880 kommersielle fly.

Ledelsen byttet ut

Forliket etter korrupsjonsetterforskningen innebærer at selskapet har lagt bak seg en turbulent periode. Hele toppledelsen har gradvis blitt skiftet ut, og i fjor gikk toppsjefen Tom Enders av.

I tillegg til at Airbus har måttet betale milliardbøter, har problemene med militærflyet A400M kostet selskapet 12 milliarder kroner. Selskapet har også tapt inntekter på at Tyskland har stanset all eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia som følge av krigen i Jemen.

I 2020 forventer selskapet et driftsresultat på cirka 75 milliarder kroner.

