FN navngir selskaper med bånd til israelske bosetninger

Israel kaller beslutningen for skammelig, mens palestinere hyller den.

94 av selskapene har hovedkvarter i Israel, mens de øvrige 18 er fordelt på seks andre land. Blant dem er turistbedriftene Airbnb, Expedia, Booking.com, Tripadvisor og Opodo. Flere av dem formidler ferieleiligheter i bosetninger.

I over tre år har aktivister krevd at FN skal offentliggjøre en oversikt over selskaper med aktiviteter i bosetningene, som betraktes som ulovlige i henhold til folkeretten.

Rapporten som ble lagt fram onsdag, er et resultat av en resolusjon som FNs menneskerettighetsråd vedtok i 2016, til protester fra USA.

Frykter boikott

Resolusjonen tok til orde for å opprette en «database over alle selskaper som er engasjert i konkrete aktiviteter knyttet til israelske bosetninger på okkupert palestinsk territorium».

Israelske myndigheter frykter at lista skal bli brukt til å boikotte selskaper med bånd til bosetninger.

– Dette er en skammelig kapitulasjon til presset fra land og organisasjoner som ønsker å skade Israel, sier utenriksminister Israel Katz i en uttalelse.

Ikke juridisk

Hans palestinske motpart Riyad al-Maliki kaller lista for en seier for folkeretten og diplomatiet.

– Dette er en positiv utvikling som vil fremme ansvarliggjøring og respekt for menneskerettigheter i Palestina og andre steder, heter det i en uttalelse fra det palestinske utenriksdepartementet som nyhetsbyrået DPA siterer.

FN understreker at det ikke dreier seg om en «juridisk eller kvasi-juridisk» prosess, og rapporten får ingen konkrete konsekvenser for de navngitte selskapene.

Omstridt

– Jeg er bevisst på at denne saken har vært, og fortsatt kommer til å være, høyst omstridt, sier FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet.

Hun legger til at rapporten har vært gjenstand for en «omfattende og sirlig gjennomgang». Arbeidet med lista har vært en kompleks prosess med «diskusjoner med stater, tenketanker, akademikere og selskapene selv», ifølge Bachelet.

Over 300 selskaper ble undersøkt i arbeidet med å lage lista, som skal opp til diskusjon i menneskerettighetsrådet 24. februar.

De 112 selskapene er involvert i ulike aktiviteter, fra bygging av bosetninger, til leveranser av sikkerhetsutstyr og utstyr brukt til å ødelegge palestinsk eiendom og bank- og finansvirksomhet, ifølge FN.

Varsel om annektering

Israel fordømte lista lenge før den ble offentlig. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å annektere de over 100 bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

President Donald Trumps Midtøsten-plan tar til orde for å la Israel beholde alle bosetningene, men etter press fra USA har Netanyahu lagt planen om annektering på vent til etter det israelske valget 2. mars.

Bosetningene er hjem for flere hundre tusen israelske borgere, men har lenge blitt sett på som et stort hinder for fred. De er bygget der palestinerne vil opprette sin egen stat, et krav palestinerne har bred internasjonal støtte for.

Menneskerettighetsrådet er et av FNs åtte hovedorganer og består av 47 medlemsland som velges av hovedforsamlingen for en treårsperiode.

USA, som i motsetning til det øvrige verdenssamfunnet ikke lenger anser bosetningene for å være ulovlig, har trukket seg fra FN-rådet, blant annet med henvisning til behandlingen av Israel.

