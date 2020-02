Abbas sammenligner Trumps kart over Palestina med en sveitserost

NTB utenriks

– Dette er en israelsk-amerikansk plan med det formål å få en slutt på Palestina-spørsmålet, sa Abbas da han tirsdag ba Sikkerhetsrådet i New York om å forkaste den amerikanske presidentens såkalte fredsplan.

Mens han viste fram et stort kart av Israel og Palestina, slik det ble presentert i Trumps plan, kalte han det for en «sveitserost».

– Hvem av dere ville ha godtatt en lignende stat og lignende forhold?

Abbas sier videre at fred med Israel fremdeles kan oppnås, men viser til at Trumps plan var et forslag som palestinerne ikke har vært involvert i å utarbeide.

Naboer

– Vi har bare ett valg: Vi er nødt til å være partnere, vi må være naboer, hver av oss i et eget, suverent land. La oss bevare forpliktelsen til dette rettferdige alternativet før det er for sent, sa Abbas, som la til at Trumps plan verken kan føre til fred eller sikkerhet eller innfri håpet om en tostatsløsning.

Trump presenterte planen sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side i Det hvite hus i januar.

Planen innebærer israelske fordeler på nesten alle stridspunkter i den langvarige konflikten og åpner for at Israel kan annektere store deler av den okkuperte Vestbredden.

Kuttet kontakt

Palestinerne har avvist alle henvendelser fra Trump i arbeidet med planen. Abbas unnlot imidlertid å fordømme Trump i talen i Sikkerhetsrådet tirsdag. I stedet fortalte han at de første møtene med den amerikanske milliardæren som ble president, var positive.

– Jeg vet ikke hvem som ga ham disse rådene. Den president Trump som jeg møtte, var ikke sånn, sa Abbas.

I desember 2017 anerkjente Trump Israels krav på Jerusalem som «evig og udelelig hovedstad», til protester fra palestinerne og verdenssamfunnet. De fastholder at Øst-Jerusalem er ulovlig okkupert og må være gjenstand for forhandlinger mellom israelere og palestinere.

Resolusjon i det blå

Trump kuttet også bistanden til FN-organisasjonen som bistår palestinske flyktninger, og palestinerne har for lengst slått fast at USAs tid som nøytral fredsmekler i Midtøsten er over.

De forsøker nå å mobilisere bred internasjonal støtte i sin motstand mot planen, foreløpig med begrenset suksess. FNs sikkerhetsråd var tirsdag ventet å stemme over en resolusjon som motsatte seg Trumps plan.

Men diplomater sier at avstemningen ble utsatt etter at flere medlemmer, blant dem europeiske, protesterte mot ordlyden i resolusjonsutkastet. Palestinske tjenestemenn benekter at forslaget er trukket og sier at diskusjonene fortsatt pågår.

Den arabiske liga ga enstemmig full støtte til palestinernes motstand, men USAs nære allierte Egypt og Saudi-Arabia la til at de setter pris på Trumps innsats og ba om nye forhandlinger.

