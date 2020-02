NTB utenriks

Politiet opplyser at de ikke tror gjerningspersonen utgjorde noen trussel mot befolkningen generelt, melder BBC. Ingen er pågrepet etter knivstikkingen.

En person ble sendt til sykehus, men skadene antas ikke å være livstruende. En annen person ble behandlet for mindre skader på stedet, ifølge en talsperson for politiet.

Angrepet skjedd like ved et supermarked ved Piccadilly Gardens like etter klokka 13 norsk tid og ført til storutrykning fra politiet.

