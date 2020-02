Brad Pitt kom med politisk stikk da han vant Oscar

NTB utenriks

Oscar-statuetten får han for birollen i filmen «Once Upon a Time … in Hollywood», der han spiller en avslappet stuntmann i filmen som er regissert av Quentin Tarantino.

– Dette er utrolig, helt urolig, sa Pitt på scenen under utdelingen søndag.

Prisen er hans første Oscar som skuespiller etter mer enn 30 år i bransjen. Han har blitt nominert til en Oscar tre ganger tidligere.

– De sa at jeg bare hadde 45 sekunder her opp, noe som er 45 sekunder mer enn Senatet ga John Bolton denne uken. Jeg tror kanskje Quentin lager en film om det, som ender med at de voksne gjør det rette, sa 56-åringen, som refererte til riksrettssaken mot president Donald Trump.

Deretter takket han filmregissøren Quentin Tarantino for å være original og sa at han var «en av de sjeldne».

– Jeg er ikke typen som ser meg tilbake, men dette har fått meg til å gjøre det. «Once upon a time in Hollywood», ja, er ikke det sant, sa Pitt da han mottok prisen.

Pitt har en Oscar-statuett fra før. Den fikk han som produsent for filmen «12 Years a Slave».

De andre nominerte til beste mannlige birolle var Joe Pesci og Al Pacino for skuespillerprestasjonene i «The Irishman», Anthony Hopkins («The Two Popes») og Tom Hanks («A Beautiful Day in the Neighborhood»).

