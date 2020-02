«Parasite» tok storeslem – skrev Oscar-historie

NTB utenriks

Komedien er den første internasjonale filmen som vinner Oscar-statuett for beste film, den gjeveste prisen av dem alle. Det er også første gang en asiatiskprodusert film vinner pris for beste originalmanus.

«Parasite» fikk også Oscar for beste regi og beste internasjonale film under Oscar-utdelingen som samlet filmeliten og andre kjendiser i ekstravagante antrekk søndag kveld.

– Etter å ha vunnet beste internasjonale film, trodde jeg at jeg var ferdig for dagen, og jeg var klar for å slappe av, sa Bong Joon-Ho etter at han mottok prisen for beste regi for «Parasite».

– Tusen takk. Nå skal jeg drikke helt til i morgen tidlig, avsluttet Bong talen. I talen i forveien sa han at han skulle «drikke i kveld».

Prisdryss

Bong er fra før ikke fremmed med å motta priser for filmen. «Parasite» var den første fremmedspråklige filmen til å vinne Screen Actors Guild Awards. Bong har også vunnet beste regi under Golden Globe, samt Gullpalmen i Cannes.

Etter at «Parasite»-teamet mottok statuetten for beste film, sa produsent Kwak Sin-ae prisen kommer på et gunstig tidspunkt i historien.

Sam Mendes' film «1917» var på forhånd en av favorittene til å vinne prisen for beste film, men måtte altså se seg slått.

Pris etter comeback

Joaquin Phoenix vant sin første Oscar-statuett for beste mannlige hovedrolle for sin rolle i «Joker», som hadde flest nominasjoner.

I sin følelsesladde tale talte skuespilleren mot urettferdighet i en «egosentrisk verden» som han mener bidrar til miljøødeleggelse, før han hyllet skuespillerbroren River, som døde av overdose i 1993.

Prisen for beste kvinnelige hovedrolle gikk til Renée Zellweger for sin rolle i «Judy». Hun har vært borte fra skjermen i seks år, og hun brukte takketalen til å hylle Judy Garland. «Judy» er nemlig et biografisk drama om den amerikanske sangeren og skuespilleren.

Både Phoenix og Zellweger fikk også Bafta-priser i starten av februar for sine roller.

Politisk stikk

Etter mange tiår som et av Hollywoods heteste navn, vant Brad Pitt en etterlengtet Oscar som skuespiller.

Statuetten fikk han for birollen i filmen «Once Upon a Time … in Hollywood», der han spiller en avslappet stuntmann i filmen som er regissert av Quentin Tarantino. Komediedramaet vant også pris for beste produksjonsdesign.

I takketalen kom han med et politisk stikk.

– De sa at jeg bare hadde 45 sekunder her oppe, noe som er 45 sekunder mer enn Senatet ga John Bolton denne uken. Jeg tror kanskje Quentin lager en film om det, som ender med at de voksne gjør det rette, sa 56-åringen, som refererte til riksrettssaken mot president Donald Trump.

Pitt har en Oscar-statuett fra før. Den fikk han som produsent for filmen «12 Years a Slave».

Ingen «Frost»-pris

Foran 30 millioner amerikanere framførte Aurora og Lisa Stokke «Frost 2»-låten «Into the Unknown» sammen med Idina Menzel og seks andre kvinner. Låten var nominert i kategorien beste originalmusikk. Aurora sang fortryllende, skrev CNN etter opptredenen.

Låten, som er skrevet av Kristen Anderson-Lopez og Robert Lopez, måtte imidlertid se seg slått av Elton Johns låt «(I'm Gonna) Love Me Again» fra filmen «Rocket Man».

