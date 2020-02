Svært tett løp mellom tre partier i Irland

NTB utenriks

På forhånd var det ingen som turte å spå utfallet av valget i Irland. Meningsmålinger har vist tett løp mellom partiene, og det viser også valgdagsmålingen som ble publisert etter at valglokalene stengte klokken 23.

Det moderate høyrepartiet Fine Gail med den 41-årige partilederen og nåværende statsministeren Leo Varadkar får 22,4 prosent, sentrumspartiet Fianna Fáil får 22,2 prosent og nasjonalistpartiet Sinn Féin får 22,3 prosent, ifølge valgdagsmålingen til Irish Times og kringkasteren RTE.

Rekordtett

Så tett mellom de tre partiene har det aldri vært før, ifølge Irish Times.

Dersom valgresultatet blir slik som valgdagsmålingen, kan det bli vanskelig å danne regjering.

For dagens regjeringsparti er et samarbeid med Sinn Féin uaktuelt. Fianna Fáils partileder Michael Martin, som har håpet på et comeback, vil ikke gå sammen med Sinn Féin, selv om enkelte i partiet hans ønsker seg en sånn løsning.

Varadkar har åpnet for å samarbeide med Fianna Fáil, som ledet regjeringen fra 1998 til 2011.

Gjør byks

Dersom valgresultatet blir slik som valgdagsmålingen, har nasjonalistpartiet Sinn Féin gjort sitt beste valg noensinne. Sinn Féin opererer på begge sider av irskegrensen og ønsker å gjenforene øya.

I valgkampen har partiet, med Mary Lou McDonald i spissen, hatt suksess med å legge vekt på problemet med høye boligutgifter i landet.

McDonald har distansert Sinn Féins historiske bånd til IRA, og hun har gjort partiet populært blant de unge.

Men om de vil bli å se i regjering, er usikkert. Det er det partiet som er mest uønsket i regjering. Ifølge en meningsmåling som Irish Times har fått utført, svarte 36 prosent at de ikke vil ha partiet i regjering. For Fine Gail og Fianna Fáil var tallet henholdsvis 32 og 23 prosent.

Stemmetellingen starter søndag morgen, og det endelige resultatet er ventet å komme søndag kveld eller mandag.

Valgdagsmålingen er basert på 5.000 velgere, og feilmarginen er på +/- 1,3 prosent.

