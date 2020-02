NTB utenriks

Jordskjelvet ble målt til 6.2 av US Geological Survey og hadde sitt senter 31 kilometer under bakken, 122 kilometer sør for byen Kokopo på øya New Britain.

Det bor i underkant av 9 millioner mennesker i Papua Ny-Guinea, men på New Britain bor det bare drøyt 300.000.

