Trump skjelte ut Johnson for Huawei-beslutning

NTB utenriks

Ifølge The Financial Times, som viser til kilder med kjennskap til samtalen, var USAs president rasende da han i forrige uke ringte den britiske statsministeren for å klage på at han åpner døra for Huawei.

Én kilde beskriver samtalen mellom de to lederne som «svært vanskelig», og britiske tjenestemenn sier at de fikk hakeslipp over Trumps språkbruk.

USA, som i lengre tid har drevet en kampanje mot Huawei, anklager telegiganten for å være et spionredskap for kinesiske myndigheter og har stengt selskapet ute fra det amerikanske markedet.

Amerikanerne har også lagt press på sine allierte for å få dem til å gjøre det samme, noe Australia og New Zealand hittil har gjort. At britene nå åpner for Huawei, er ikke godt mottatt i Washington.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har blant annet truet med at de ikke lenger vil dele etterretningsinformasjon med allierte land som benytter seg av Huaweis teknologi.

