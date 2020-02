Gjerningsmannen fortsatt på frifot etter masseskytingen i Thailand

NTB utenriks

Lørdag kveld var situasjonen fortsatt uavklart. Soldaten skal ha tatt gisler på kjøpesenteret, men deres skjebne er ennå ukjent. Politistyrkene hadde kontroll i store deler av bygningen, men meldingen om at gjerningsmannen var uskadeliggjort lot vente på seg.

Den antatte gjerningsmannen oppgis å være sersjantmajor Jakrapanth Thomma. Enkelte fryktet muligheten for at han kunne prøve å gjemme seg i den panikkslagne folkemengden og på den måten komme seg unna.

Thailandsk politi ropte til folk som rømte fra kjøpesenteret og ba dem om å holde opp hendene og identifisere seg i bygningens første etasje.

– Myndighetene skal evakuere dere, ble det sagt.

Flere alvorlig såret

I likhet med det som har hendt under flere andre masseskytinger, la Jakrapanth ut oppdateringer og film fra drapene på Facebook.

Sykehusene i området forberedte seg på en vanskelig natt.

– Det er omkring 20 døde, sier forsvarsdepartementets talsmann Kongcheep Tantravanich. Han føyer til at politi, spesialstyrker og skarpskyttere er i posisjon rundt kjøpesenteret som heter Terminal 21.

Helsedepartementet opplyser at tilstanden til ti av de sårede er alvorlig.

Maskingevær

Drapene startet lørdag ettermiddag da Jakrapanth skjøt og drepte tre personer på en militærbase. Ifølge Bangkok Post var ofrene en oberst, en medsoldat og en 63 år gammel kvinne inne på militærbasen der han var stasjonert.

Han skal deretter ha forlatt området i en stjålet militær Humvee-bil.

Jakrapanth skal ha tatt med seg våpen fra et militært arsenal, og brukte ifølge politiet blant annet et maskingevær.

Han skal ha skutt mot tilfeldig forbipasserende fra bilen før han stanset ved Terminal 21, der det er over 200 butikker, kinosenter, skøytebane og spisesteder.

Vedvarende skyting

Senteret ligger i Nakhon Ratchasima, hovedstad i provinsen med samme navn. Byen omtales som oftest som Korat.

Utenfor senteret skjøt han mot folk på parkeringsplassen, og videoer i sosiale medier viser hvordan folk kaster seg i dekning.

Mannen tok seg deretter inn på kjøpesenteret og åpnet ild mot kunder og ansatte, og han skjøt også på en gassbeholder slik at den eksploderte. Det førte til en brann på stedet.

Thailandske medier har viderebrakt meldinger folk i kjøpesenteret har lagt ut i sosiale medier, der det går fram at de gjemte seg og hørte vedvarende skyting.

Facebook Live

Ifølge Bangkok Post strømmet mannen skytingen inne på senteret på Facebook Live og la ut et bilde av seg selv der han poserer med et automatgevær. På et bilde holder han også en stor .44 magnum-revolver.

– Døden er uunngåelig for alle, skrev han først på Facebook.

– Så sliten, skrev han senere, etter at angrepet var i gang. Noen nærmere opplysninger om motivet er så langt ikke kjent. Mannens Facebook-konto er nå stengt.

Korat ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere.

