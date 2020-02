Trump: USA har drept al-Qaida-topp i Jemen

NTB utenriks

– På ordre fra president Donald Trump gjennomførte USA et antiterrorangrep i Jemen som med suksess eliminerte Qasim al-Rimi, en grunnlegger og leder av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Også gruppens nestleder Ayman al-Zawahri, ble drept, opplyser presidenten.

– Under al-Rimi har Aqap begått urimelig vold mot sivile i Jemen og forsøkte å begå og inspirere til en rekke angrep mot USA og våre styrker, sier Trump videre.

– Hans død svekker Aqap og den globale al-Qaida-bevegelsen ytterligere, og den bringer oss tettere på å eliminere trusler, som disse gruppene utgjør for vår nasjonale sikkerhet, uttaler han videre.

Al-Rimi tok over som Aqap-leder etter at Nasser al-Wahishi ble likvidert i et amerikansk droneangrep i 2015.

Ifølge Trump startet al-Rimi i al-Qaida på 1990-tallet og jobbet i Afghanistan for Osama bin Laden.

Aqap påtok søndag seg ansvaret for et angrep der en saudiaraber drepte tre personer på en militærbase i Florida i desember. Åtte personer ble også såret i angrepet i et klasserom.

Trump antydet allerede forrige uke at en al-Qaida-topp ble drept i et droneangrep i Jemen, men han sa ikke hvem. Droneangrepet skal ha skjedd 25. januar, ifølge stammeledere i Wadi Ubaidah-området i provinsen Maarib. Dette er kjent som et kjerneområde for al-Qaida på den arabiske halvøy, som er terrornettverkets jemenittiske fløy.

