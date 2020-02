Skjelldyr kan ha spredt Wuhan-viruset

NTB utenriks

Forskerne har tidligere konkludert med at flaggermus må være opphavet til det nye coronaviruset, som til nå har kostet 630 liv i Kina og er påvist hos minst 31.000.

Viruset dukket først opp på et marked i byen Wuhan, der det ble solgt en rekke levende dyr og dyreprodukter, trolig også utrydningstruede pangoliner.

Til tross for at Kina i likhet med de fleste andre land har undertegnet konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES), som forbyr all handel med pangolin, smugles det årlig store mengder til Kina der de brukes som mat og i tradisjonell medisin.

Forskere ved South China Agricultural University har nå identifisert pangolin som «en mulig midlertidig bærer», det vil si en smittebærer som kan ha overført Wuhan-viruset fra flaggermus til mennesker, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Etter å ha testet mer enn 1.000 prøver fra ville dyr, fant forskerne at viruset som ble funnet i pangoliner var 99 prosent likt dem som er påvist hos mennesker.

Ingen andre levende dyr omsettes mer ulovlig enn de utrydningstruede pangolinene, som lever i skogsområder i Asia og Afrika og som havner på markeder i Kina og Vietnam,

Kinesiske myndigheter la i januar ned midlertidig totalforbud mot omsetning av alle ville dyr, i et forsøk på å bremse spredningen av virusepidemien.

