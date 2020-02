Macron varsler atomopprustning

NTB utenriks

Frankrike er etter brexit den eneste gjenværende atommakten i EU og vil nå oppgradere sitt arsenal, sier Macron.

– Europeerne bør sammen innse at uten et juridisk rammeverk, kan de fort stå overfor et nytt våpenkappløp, kanskje også med atomvåpen, på egen jord. De kan ikke bare være tilskuere til et mulig fremtidig våpenkappløp, sier han. Den franske presidenten ba europeiske land jobbe for internasjonal våpenkontroll.

– Legitimitet

Samtidig som Frankrike vil oppgradere sine atomvåpen, sier Macron at landet allerede har kuttet arsenalet til under 300 stridshoder.

– Det gir oss legitimitet til å kreve konkrete tiltak fra andre atommakter for å oppnå en gradvis, troverdig og verifiserbar global atomnedrustning, sa presidenten i en tale til nyutdannede offiserer i Paris fredag.

Avskrekking

På et besøk i Polen nylig sa Macron at han i fredagens tale ville ta opp doktrinen om avskrekking, og at han i de kommende månedene vil legge fram et forslag for landets allierte.

Teorien om avskrekking sier at det er mindre trolig at land med atomvåpen angriper hverandre, av frykt for gjensidig utsletting. Det brukes som et argument for at atomvåpen er med på å sikre fred.

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt å bruke rundt 37 milliarder euro på vedlikehold og oppgradering av landets kjernevåpen fram mot 2025. Beløpet, som tilsvarer 367 milliarder kroner med dagens kurs, utgjør rundt 12,5 prosent av det franske forsvarsbudsjettet.

