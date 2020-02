Langt flere nye jobber i USA enn ventet

NTB utenriks

I januar ble det etablert 225.000 nye arbeidsplasser, viser tall som ble lagt fram av det amerikanske arbeidsdepartementet fredag.

Analytikerne hadde forventet en økning på 165.000

Ifølge departementet strømmet en halv million mennesker til arbeidsmarkedet i januar, men ikke alle fant arbeid. Dermed steg arbeidsledigheten med 0,1 prosentpoeng fra desember til januar.

Rapporten tyder på at amerikansk næringsliv fortsatt har stor tillit til at økonomien vil fortsette å vokse. Nye jobber blir skapt i et raskere tempo enn for ett år siden, og solid forbruk gjør at de negative konsekvensene av handelskrigen med Kina og færre investeringer ikke blir så store.

Men timebetalingen har kun steget med 3,1 prosent på ett år, noe som er en nedgang fra 3,5 prosent i fjor høst.

Uvanlig varmt vær har trolig hatt innvirkning på arbeidsmarkedet. Bygg- og anleggsbransjen tilførte markedet 44. 000 jobber i januar. Godværet betyr at byggeprosjektene kan fortsette selv om det er vinter.

