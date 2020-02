Ingen løsning på oljekonflikt da Putin møtte Hviterusslands leder

NTB utenriks

Lukasjenko anklager Russland for å ta overpris for olje og for å ha levert mindre olje i januar enn hva som er avtalt. Konflikten har forsuret forholdet mellom de to alliansepartnerne.

– Vi bestemte oss for å fortsette samtalen vår ikke én til én, men med dem som er involvert i denne prosessen, sa Lukasjenko etter møtet i Sotsji sør i Russland.

Han oppgir at Russland har lovet å levere 2 millioner tonn olje per måned til Hviterussland. I januar skal imidlertid landet kun ha mottatt en firedel.

Ifølge russiske medier ble en delegasjon med blant annet Russlands energiminister Aleksandr Novak forhindret fra å delta på grunn av dårlig vær og flyforsinkelser.

I forrige uke var USAs utenriksminister Mike Pompeo på besøk i en rekke tidligere Sovjet-republikker. Han sa da at Hviterussland kunne kjøpe all den oljen landet trenger fra USA.

(©NTB)