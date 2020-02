Helle Thorning-Schmidt trekker seg fra toppjobb

NTB utenriks

Begrunnelsen er at hun er redd for at historiene om at hun selv eier aksjer i selskaper som benytter seg av skatteparadiser, vil overskygge arbeidet.

– Jeg har i dag valgt å tre tilbake. Panelet er svært viktig, og jeg ønsker ikke at det arbeidet blir forstyrret på noen måte, skriver hun i en epost til nyhetsbyrået Ritzau.

Det er Ekstra Bladet som har skrevet at hun eier aksjer i et selskap med direkte forbindelse til Jersey, som er kjent som et skatteparadis.

Hun avviser kritikken og sier hun betaler skatt i Danmark selv om selskapet er registrert på Jersey.

