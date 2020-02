Skuespiller Kirk Douglas er død

NTB utenriks

– Det er med stor sorg at mine brødre og jeg kunngjør at Kirk Douglas forlot oss i dag i alder av 103 år, skriver sønnen Michael Douglas på Instagram onsdag kveld.

Skuespiller Kirk Douglas er kanskje mest kjent for tittelrollen som opprørsk slave i «Spartacus». Han spilte også tungtvannssabotør i «Heltene fra Telemark». Totalt er det oppgitt at han har spilt 95 roller på film og TV gjennom en lang karriere, den siste i 2008.

– For hele verden var han en legende, en skuespiller fra gullalderen for filmer som levde langt inn i hans gylne år, skriver sønnen videre og framhever farens engasjement for rettferdighet og hans sterke forpliktelse til de sakene han trodde på.

– Men for meg og brødrene mine, Joel og Peter, var han ganske enkelt pappa, for Catherine, en fantastisk svigerfar, for barnebarna og oldebarna deres kjærlige bestefar, og for kona Anne, en fantastisk ektemann, skriver Douglas videre.

I løpet av den lange karrieren fikk Kirk Douglas en rekke priser. I 1996 fikk han en egen hederspris under Oscar-utdelingen, og til tross for at han ble rammet av slag og mistet taleevnen noen måneder tidligere, hadde han klart å trene seg opp og kunne holde en kort takketale. Tidligere hadde han blitt nominert tre ganger til prisen for beste hovedrolle.

