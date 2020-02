President Donald Trump frikjent av Senatet i riksrettssaken

NTB utenriks

Dermed er riksrettssaken mot Trump over. I sin første offentlige ytring etter frikjennelsen, tvitret Trump en video, med «I Dovregubbens hall» av Edvard Grieg som lydspor, der han antyder at han vil sitte som president for alltid.

– Presidenten er fornøyd med å legge dette kapitlet om skammelig oppførsel fra Demokratene bak seg, sier talsperson Stephanie Grisham i Det hvite hus.

Grisham gjentar at de har «sagt hele tiden» at han var uskyldig.

Det ventes at Trump vil uttale seg ytterligere om frikjennelsen torsdag.

Trump er den tredje presidenten i amerikansk historie som er blitt frikjent etter en riksrettssak.

Frikjent med god margin

Senatet stemte først over det første tiltalepunktet om maktmisbruk, der avstemmingen endte 52 for å frikjenne og 48 mot frikjenning. På det andre tiltalepunktet, om hvorvidt Trump har hindret Kongressens arbeid, endte avstemningen med at 53 senatorer mente han ikke var skyldig i dette, mens 47 senatorer stemte skyldig.

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten Mitt Romney stemte for å felle Trump på det første tiltalepunktet om maktmisbruk, men ikke på det andre punktet om hindring av Kongressens arbeid. Han var den eneste republikaneren som ikke stemte i tråd med eget parti.

Romneys avgjørelse får blandet mottakelse i eget parti. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sier han er «overrasket og skuffet» over Mitt Romney.

Trump har også delt en video på Twitter om Romney der han «forsøkte å infiltrere Trump-administrasjonen».

Republikaneren Adam Schiff sier han har stor respekt for det «moralske motet han viste».

– Han viste at man kan stå opp mot presidenten, sier Schiff.

– Enorme konsekvenser

I et intervju med Fox News sier Romney selv at han måtte følge sin samvittighet da han bestemte seg for å stemme for at Trump skulle dømmes for maktmisbruk. Samtidig sier han at han ikke tar en slik beslutning lett, men at han mener det var det riktige å gjøre.

– Jeg forstår at det kan få enorme konsekvenser, sier Romney, og sier at dette har vært en av de vanskeligste avgjørelsene i hans liv.

To tredels flertall blant de 100 senatorene var nødvendig for å dømme presidenten. Republikanerne har flertall i Senatet.

Forrådt

Trump var anklaget for å ha presset Ukraina til å etterforske hans politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

Tidligere presidentkandidat og demokrat Hillary Clinton, som Trump slo i valget i 2016, er ikke fornøyd etter frikjennelsen. Hun mener republikanerne har forrådt alle amerikanere.

– Vi er på vei inn i farlig landskap for demokratiet vårt, skriver Clinton på Twitter.

I desember vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett, men nå er han altså frikjent i Senatet.