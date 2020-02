IRA-utbrytere skal ha planlagt bombeaksjon i forbindelse med brexit

NTB utenriks

Politiet opplyser at en avis i Belfast fikk en telefon 31. januar der det ble opplyst at det var plassert en bombe i en lastebil på havna i Belfast. Innringeren hevdet at bilen skulle kjøre om bord på en ferge til Skottland.

Det ble satt i verk leting, men ingen funn ble gjort.

Mandag kom en ny telefon til den samme avisen. Etter en leting som varte fram til tirsdag, ble det denne gangen funnet en bombe i en lastebil i en industripark i Lurgan i Nord-Irland.

– Innringeren opplyste at meningen var at bomben skulle eksplodere fredag kveld, samtidig som Storbritannia forlot EU, sier politiets talsmann George Clarke.

Gjerningsmennene ser imidlertid ut til å ha valgt feil bil, fordi kjøretøyet ble stående i Lurgan fram til bomben ble oppdaget. Politiet tror en utbrytergruppe som er kjent som Fortsettelses-IRA står bak, og ber om tips i saken.

– I det øyeblikket den innretningen hadde forlatt industriparken, hvis det hadde skjedd, hadde den utsatt folk på offentlig vei og travle steder for stor fare. Disse folkene er fullstendig hensynsløse, sier Clarke.

