USAs splittelse for åpen scene da Trump hyllet seg selv

NTB utenriks

Etter at Trump hadde tilbrakt 1 time og 18 minutter på Kongressens talerstol og holdt en tale full av selvskryt, rev Nancy Pelosi Trumps tale i to.

Den sterkt symbolske handlingen ble direktesendt på amerikansk TV og ble utført idet deler av publikum ga Trump stående applaus, mens andre lot være.

Pelosi er demokrat og speaker i Representantenes hus. Hun virket både besluttsom og fornøyd da hun i stor ro rev det ene arket etter det andre i filler.

Trump, som sto rett foran henne og tok imot applausen, fikk ikke med seg det som skjedde.

– Det var det mest høflige jeg kunne gjøre med tanke på alternativene, sa Pelosi til en journalist etterpå.

Valgkamptale

Trumps budskap var at USA har blitt et langt bedre land å leve i under hans tre år i Det hvite hus, og at dette stort sett er hans fortjeneste. Målet med talen var etter alt å dømme å overbevise TV-seere om at hvis han bare blir gjenvalgt til høsten, så vil USAs nye storhetstid – «USAs comeback» – fortsette.

Men seansen i den stappfulle kongressalen tirsdag kveld ble samtidig en oppvisning i hvor splittet USA er blitt under Trump

Forholdet mellom Trump og Pelosi har det siste året blitt stadig verre, og da Trump ankom Kongressen, tok han ikke Pelosis utstrakte hånd for å hilse på de folkevalgtes øverste leder. Det er uklart om han i det hele tatt så den, eller om han lot som han ikke så den.

Null anerkjennelse

Den istykkerrevne talen kan tolkes som Pelosis svar. Hun anerkjenner ikke Trump som USAs president og mener at han bør avsettes i riksrettssaken som avsluttes onsdag.

Det kommer ikke til å skje ettersom Trump har sine partifeller i Det republikanske partiet i ryggen, og de har varslet at de vil frikjenne Trump og si nei til at han misbrukte sin makt ved å forsøke å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden.

Trump selv nevnte ikke riksrettssaken med et ord. I stedet holdt han en hyllest til seg selv ved å vise til at amerikansk økonomi blomstrer og hevder at USAs respekt i verden er gjenopprettet.

– USAs fiender er på flukt, USAs formue er på vei opp og USAs framtid er skinnende lys, sa Trump.

Hyllet ideologisk forbilde

Midt i talen tok han en pause for å hylle Rush Limbaugh, en av grunnleggerne av USAs konservative radionettverk. Denne uken ble det kjent at Limbaugh har lungekreft med spredning. Til publikums store overraskelse kunngjorde Trump også at hans kone Melania, som satt ved siden av Limbaugh, skulle dele ut USAs høyeste fortjenstmedalje, Medal of Freedom, til hans ideologiske forbilde.

Senere i talen pekte presidenten plutselig ut en kvinne i salen, hvis ektemann har vært på utenlandsoppdrag for det amerikanske militæret. Ifølge Trump hadde han «en helt spesiell overraskelse», hvorpå ektemannen kom nedover trappen i full uniform for å møte kona. Det ble en gjenforening full av tårer foran åpent kamera.

Demokrater marsjerte ut

Den årlige talen om rikets tilstand – eller «State of the Union» – har pleid å være en samlende seanse i amerikansk politikk, men denne gangen fremsto den mer som en krigserklæring før valget i november.

Demokratene i salen viste med all tydelighet hva de synes om Trump ved å nekte å delta da republikanerne flere ganger ga Trump stående applaus. I stedet buet de, og flere demokrater valgte å forlate salen.

– Det er ingen klasse over presidenten. I respekt burde han ha tatt speakerens hånd, sier demokraten Jim McGovern, som støtter Pelosis handling.

– Etter å ha gitt det som i bunn og grunn var en valgkamptale som var fryktelig mørk og splittende, mener jeg at speakeren gjorde det rette ved å rive den i stykker, sier han.

Foruten Trumps fortrolige, hans fremste politiske fiender i Washington og hans nærmeste familie, satt en håndfull spesielt inviterte gjester i Capitol Hill. Blant dem var Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó og Brexitpartiets leder Nigel Farage.

Trump lovet i talen blant annet at Venezuelas president Nicolás Maduro, som han kalte en «tyrann», skal avsettes.

(©NTB)