Sky: Britiske forskere nærmer seg en vaksine mot Wuhan-viruset

Å få i gang en rask testing er imidlertid avhengig av om forskerne får nok økonomisk støtte, skriver Sky News på sin nettside.

Professor Robin Shattock ved Imperial College of London sier at vaksinen kan testes på dyr allerede neste uke og på mennesker til sommeren hvis prosjektet sikres økonomisk. Vanligvis tar dette arbeidet to til tre år.

Viruset ble oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember. Det har til nå smittet over 20.000 mennesker, de aller fleste i Kina. Over 400 har mistet livet.

