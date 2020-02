Rødt lys for bråkete indiske trafikanter

NTB utenriks

Det er politiet i Mumbai som står bak nyvinningen, skriver The Guardian. De er lei av at utålmodige bilførere lager et voldsomt bråk hver gang de venter på grønt lys.

– Mer tuting, mer venting, er politiets slagord. Ordningen er også omtalt som et straffesignal i en mye delt video politiet har lagt ut på Twitter.

Hver gang lyden av bilhorn stiger over 85 desibel, går lyset tilbake til rødt. Dermed kan ventetiden bli svært lang for bilførere som ikke klarer å holde seg i skinnet.

I en ny kåring har Mumbai fjerdeplassen på lista over byene i verden med størst trafikkproblemer.

