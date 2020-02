Iowa ble kalddusj for Joe Biden

NTB utenriks

Biden ledet ifølge meningsmålingene kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat, men måtte se seg slått av både Pete Buttigieg, Bernie Sanders og Elizabeth Warren i Iowa.

– Han gikk på en kjempesmell, men jeg tror ikke at det har så mye med politikk eller personlighet å gjøre. Biden er godt likt, men jeg tror at mange ser på ham som gårsdagens mann, sier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU i Trondheim.

– Buttigieg har forstått hvordan caucus-systemet i Iowa fungerer, han så hvilke valgkretser Obama vant, men som demokratene tapte til Trump. Der fant han løse og usikre velgere og satte inn en voldsom innsats for å få dem over på sin side, sier han til NTB.

Løse velgere

Om Buttigieg vil lykkes med samme taktikk i New Hampshire og andre delstater er et åpent spørsmål, mener Lindstrøm Knutsen.

– Meningsmålinger tyder ikke på det, selv om det kan være republikanere i mange stater som er misfornøyd med Trump og som ser etter en mer moderat kandidat, sier han.

– Buttigieg er moderat, og det er et hovedspørsmål for mange, sier professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

Strategivalg

– Demokratene står nok en gang overfor et strategivalg. Skal de gå for en mer radikal kandidat som appellerer til den voksende venstrefløyen i partiet, eller skal de gå for en moderat kandidat og forsøke å trekke stemmer fra misfornøyde republikanere, sier hun til NTB.

– Dette er et klassisk spørsmål for Demokratene, nå mer enn noensinne. Det kan hende at Buttigieg er spiselig for misfornøyde republikanere, noe Sanders og Warren ikke er, mener hun.

Uklar plattform

Buttigieg kritiseres for å ha en høyst uklar politisk plattform, for å snakke folk etter munnen og for til stadighet endre kurs i viktige spørsmål.

– Han har gått tilbake på det han tidligere har sagt både når det gjelder helsevesenet, innvandring, pengebidrag til politikere og behovet for politiske reformer, konstaterte kommentatoren Mehdi Hasan nylig i The Intercept.

Lindstrøm Knutsen har også registrert dette, men tror ikke nødvendigvis at det er en ulempe.

– Politikere kan være godt tjent med en litt ullen plattform, jeg tror ikke nødvendigvis at det er de politiske argumentene som er utslagsgivende, sier han.

Lite representativ

Leigh Bailey advarer mot å legge for mye vekt på resultatet i Iowa og minner om at dette er en langt hvitere delstat enn USA for øvrig.

Hun advarer også mot å avskrive Sanders og tror han kan gjøre det godt blant afroamerikanske og spansktalende velgere.

– Sanders har helt klart en sjanse, sier Leigh Bailey

