Cathay Pacific ber de ansatte ta ulønnet ferie

Tirsdag kunngjorde det Hongkong-baserte flyselskapet at de har innstilt rundt 30 prosent av sine flyruter, rundt 90 prosent av rutene til Fastlands-Kina.

Ifølge sjefen for Cathay Pacific, Augustus Tang, er selskapets økonomiske situasjon nå like ille som under finanskrisen i 2009, og han ber derfor de 27.000 om å ta ut tre uker ulønnet «spesialferie» mellom 1. mars og 30. juni.

Flyselskapet kom med en tilsvarende bønn til sine ansatte under sars-utbruddet i 2003 og finanskrisen seks år senere.

