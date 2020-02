Sanders sier han leder i Iowa – med Buttigieg på annenplass

NTB utenriks

Sanders viser til interne resultater som ennå ikke er offentliggjort.

Hvis dette viser seg å stemme, er det et hardt slag for Joe Biden, som lenge har vært regnet som favoritt til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg.

78 år gamle Sanders regnes som venstreorientert, mens Buttigieg (38) er moderat, slik som Biden.

Sanders sier tirsdag morgen at tallene representerer resultater fra nesten 40 prosent av valgdistriktene i Iowa. De viser at han har fått 28,62 prosent av stemmene, mens Buttigieg har fått 25,71 prosent, ifølge en talsmann.

– Vi anerkjenner at dette ikke viser hele resultatet fra Det demokratiske partiet i Iowa, men vi har en sterk tro på at våre tilhengere arbeidet for hardt og for lenge til at resultatene fra det arbeidet skulle bli forsinket, sier Sanders rådgiver, Jeff Weaver.

Resultatene fra folkemøtene i Iowa var ventet klokka 4 tirsdag morgen norsk tid, men har latt vente på seg. Forsinkelsene har skapt usikkerhet om hvorvidt opptellingen har gått riktig for seg, og ført til at kandidatene og tilhengerne er blitt sittende og vente på resultatene mye lenger enn de hadde ventet.

Folkemøtene i Iowa vil gi en viktig pekepinn på hvilke demokrater som vil utmerke seg kampen om å bli partiets presidentkandidat ettersom det er det første nominasjonsvalget i en prosess som vil vare helt fram til Demokratenes landsmøte i juli.

