Kina-børs stuper som følge av virusfrykt

NTB utenriks

Stupet på indeksen kom som følge av nyheten om at enda flere har omkommet, som følge av Wuhan-viruset.

Også andre markeder falt mandag, blant andre falt børsen i Taiwan 2,8 prosent ved åpning.

I Tokyo falt Nikkei-indeksen 1,64 prosent ved åpning, mens den bredere Topix-indeksen startet falt 1,52 prosent.

Etter at børsene i Tokyo åpnet, uttalte strateg Yukino Yamada i Daiwa Securities at investorer var forsiktige i frykt for et potensielt fall i det kinesiske markedet.

Børsene i Kina har vært feriestengt i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår.

Yukino Yamada påpeker at amerikanske aksjer falt kraftig fredag da amerikanske myndigheter forbød utenlandske statsborgere som nylig har vært i Kina, å komme inn i landet. Forrige uke erklærte også Verdens helseorganisasjon (WHO) internasjonal folkehelsekrise.

