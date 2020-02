Kina anklager USA for å spre viruspanikk

NTB utenriks

– Så vidt jeg vet, har ikke USAs regjering bidratt med noen konkret hjelp til Kina så langt, sier Hua Chunying, talskvinne i det kinesiske utenriksdepartementet.

Hun legger til at USA var det første landet som innførte innreiseforbud for kinesiske borgere – i strid med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). USA skal også ha vært det første landet som hentet ut sine ansatte ved konsulatet i Wuhan og varslet delvis tilbaketrekking av staben ved ambassaden i Beijing.

Hua mener disse strenge tiltakene kan forårsake og spre panikk.

Isolasjon og karantene

Regjeringen i USA erklærte helsekrise som følge av Wuhan-viruset før helgen. Det er innført innreiseforbud for alle utenlandske reisende som kommer fra Kina – og amerikanere som kommer tilbake til hjemlandet fra den virusrammede provinsen Hubei, må i 14 dagers karantene.

Samtidig har kinesiske myndigheter selv innført svært strenge tiltak innenlands for å begrense spredningen av sykdommen. Flere store byer er nærmest isolert, og innbyggere har fått beskjed om å holde seg innendørs.

Ser muligheter for USA

Det er ventet at epidemien kan få store konsekvenser for Kinas økonomi, og Shanghai-børsen stupte mandag nesten 8 prosent. Så langt er over 17.000 mennesker bekreftet smittet, og over 360 har mistet livet.

USAs handelsminister Wilbur Ross har åpent sagt at han håper USA kan tjene økonomisk på epidemien. Ross har understreket at han ikke gleder seg over virussykdommen, men har sagt at den kan føre til at selskaper flytter produksjon og arbeidsplasser fra Kina til USA.

