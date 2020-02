Stadig mer isolert Kina fordømmer USAs reiserestriksjoner

NTB utenriks

– Mens WHO nettopp har frarådet begrensninger på reisevirksomhet, har USA bestemt seg for å gjøre det motsatte. Det er et dårlig forbilde, og det er iallfall ikke et signal om velvilje, sier talsmannen for kinesisk UD, Hua Chunying.

De nye amerikanske bestemmelsene innebærer at enhver utlending som har vært i Kina de siste 14 dagene, nektes adgang. Eneste unntak er pårørende til amerikanske borgere og dem som bor i USA.

I tillegg er 195 amerikanske borgere som nylig kom tilbake fra Wuhan, der viruset oppsto, satt i karantene i 14 dager.

Stadig mer isolert

Også Australia og Israel har innført forbud mot innreise for kinesiske borgere og andre som kommer fra Kina, mens Vietnam stanser alle flygninger fra Kina og Russland innfører visumplikt

Lignende restriksjoner er også innført blant annet i Italia, Singapore og Mongolia, og USA, Japan, Storbritannia og Tyskland er blant landene som har rådet sine borgere til ikke å reise til Kina.

I Hongkong innledet helsearbeidere en fire dager lang streik for å presse myndighetene til å stenge grensa til Kina.

Økende kritikk

Kina har imidlertid selv skjerpet allerede strenge reiserestriksjoner innad i landet, og en rekke store byer i Hubei-provinsen der millionbyen Wuhan befinner seg, er så godt som helt isolert.

På landsbasis er skolestart utsatt, buss- og togruter kuttet og helsekontroll innført for reisende. Lørdag besluttet byen Huanggang, øst for Wuhan, at bare ett medlem av hver husholdning får forlate huset annenhver dag for å handle.

Kritikken mot myndighetene øker, og Wuhans myndigheter er blitt kritisert for å ha holdt tilbake informasjon om viruset til slutten av desember, enda de visste om det flere uker før. Fredag innrømmet de at de hadde reagert altfor sent.

Tusener av smittede

Antall døde av det nye coronaviruset i Kina har lørdag steget til 304 etter at myndighetene i Hubei-provinsen meldte om ytterligere 45 dødsfall og 1.921 nye tilfeller av smittede personer.

Til sammen er 14,380 mennesker smittet av viruset i Kina etter at det lørdag ble meldt om 2.590 nye tilfeller. Det er betydelig mer enn antall smittede under sars-epidemien i 2002–03.

Utenfor Kina er det registrert over hundre smittede i flere titall land. Sri Lanka meldte om sitt første tilfelle lørdag, og i Tyskland ble en åttende smittet bekreftet.

En lang rekke land har hentet hjem sine borgere, og de fleste av dem blir satt i karantene i militærleirer i 14 dager. I Frankrike er imidlertid et flylass med evakuerte satt i karantene på en komfortabel ferieresort på Rivieraen.

Global krise

Verdens helseorganisasjon WHO erklærte torsdag viruset en global krise, men anbefalte ikke restriksjoner på reise eller handel.

Fredag sa WHO at å stenge grenser trolig ville være et lite effektivt tiltak for å hindre spredning, og tvert imot kunne framskynde spredning ved at folk krysset grenser uten å melde fra.

Men WHO gjorde det samtidig klart at myndigheter over hele verden må gjøre forberedelser til å takle et utbrudd om viruset sprer seg til deres land.

WHO er mest opptatt av fattigere land som kanskje ikke har utstyr og muligheter til å reagere adekvat, ifølge WHOs Kina-representant Gauden Galea.

