Bernie Sanders lover å støtte den som blir presidentkandidat

NTB utenriks

– Vi vil støtte vinneren, og jeg vet at alle de andre kandidatene vil gjøre det samme, sa han på et valgmøte lørdag i Indianola i Iowa, der de første nominasjonsmøtene finner sted mandag.

Han gjorde det klart at alle de demokratiske kandidatene er enige om at det viktigste er å slå Donald Trump ved valget i november.

Flere av de andre kandidatene kom med lignende løfter om enhet på møter i Iowa.

Elizabeth Warren understreket at demokratene må komme sammen for å slå Trump, og at hun har en plan for det, mens Joe Biden sa han er sikker på at alle vil at Demokratene skal stå samlet.

(©NTB)