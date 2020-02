Wuhan-viruset har krevd ytterligere 46 liv

NTB utenriks

En ny type coronavirus ble påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. I tillegg er det registrert 1.347 nye smittetilfeller, noe som innebærer at over 11.800 mennesker nå har fått påvist smitte.

Utenfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfeller i et 20-talls land, men ingen dødsfall.

Wuhan-viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang, først og fremst for eldre og personer med svekket helse.

Isolerer borgere

Flere land har hentet ut sine statsborgere fra storbyen Wuhan, som ligger i Hubei-provinsen og som er området hvor de aller fleste både er syke og har omkommet som følge av smitten. Hele området, med over 50 millioner innbyggere, er stengt ned av myndighetene.

Fredag tok et fly fra det tyske luftforsvaret Luftwaffe av fra Wuhan etter å ha hentet ut over 90 tyske borgere og om lag 40 personer som var registrert som partnere til tyske statsborgere.

Det tyske flyet hadde også hatt med seg utstyr til helsemyndighetene i Wuhan som arbeider med å bekjempe virusutbruddet.

Karantene

Alle de tyske evakuerte vil bli fraktet til et militært anlegg nær byen Germersheim sørvest i Tyskland, hvor de må sitte to ukers karantene.

Flere andre land har innført strenge restriksjoner og reiseforbud til Kina. USA opplyste fredag at de for å hindre spredning av viruset vil nekte adgang til landet for utenlandske personer som har vært på reise i Kina. Amerikanske borgere vil få slippe inn, men må gjennom en 14 dager lang kontrollperiode dersom de kommer fra Kina, og 14 dagers karantene dersom de har vært i den hardest rammede Hubei-provinsen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet som en global folkehelserisiko, og har uttrykk spesiell bekymring fordi viruset har vist tegn til å smitte fra menneske til menneske.

