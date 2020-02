Riksrettssaken mot Donald Trump avgjøres onsdag

NTB utenriks

Det var ventet at hele prosessen mot presidenten kunne bli avgjort allerede fredag etter at demokratene tapte avstemmingen om å føre flere bevis og vitner i riksrettssaken mot Trump. Med stemmetallet 51 mot 49 tapte Demokratene for å få gjennomslag for kravet.

Etter en rådslagning er det nå avgjort at Senatet vil gjennomføre de siste innleggene og diskusjoner i saken mandag. Onsdag vil det stemmes over hele riksrettstiltalen og om å fjerne president Donald Trump fra embetet.

Avstemmingen vil skje onsdag neste uke klokka 16, lokal tid.

State of the union

Selv om Donald Trump nå med all sannsynlighet vil bli frikjent etter beskyldningene om maktmisbruk og hindring av etterforskningen, skriver amerikanske medier at presidenten trolig så at riksrettssaken ble et avsluttet kapittel tidligere.

Tirsdag skal Trump holde den årlige State of the Union-tale, presidentens årlige rapport til Kongressen om rikets tilstand. Representantenes hus og Senatet sitter sammen og hører talen, sammen med dommere fra høyesterett, ministre, førstedamen og inviterte gjester.

Etter talen, som vanligvis varer en times tid, vil opposisjonen holde sitt tilsvar.

Demokratene i Representantenes hus har tiltalt Trump for maktmisbruk i forbindelse med at han holdt tilbake militærbistand til Ukraina og samtidig ba Ukrainas president etterforske tidligere visepresident Joe Biden. De anklager ham også for å ha hindret etterforskningen.

Men ettersom republikanerne har flertall i Senatet er det ikke sannsynlig at det blir noe flertall for å dømme Trump.

Ikke gjennomslag

Avstemmingen om ytterligere vitneførsel fredag demonstrerte da også maktfordelingen da bare to republikanske senatorer stemte med Demokratenes krav. Minst fire republikanere måtte ha stemt med dersom kravet skulle fått medhold.

Da det omsider var duket for avstemning, ble Mitt Romney og Susan Collins som ventet de to eneste republikanerne som stemte for forslaget.

For å få gjennomslag, måtte Demokratene fått med seg ytterligere to republikanere på laget, men det fikk de ikke tross iherdige spekulasjoner i forkant.

– En tragedie

– En tragedie av veldig stor skala, sa senatets minoritetsleder, demokraten Chuck Schumer etter at nederlaget var et faktum.

– Uavhengig av hva en gir Demokratene, de blir ALDRI fornøyde. I Huset ga de oss INGENTING, skrev presidenten selv på Twitter etter avstemmingen.

Tidligere på kvelden hadde han skrevet om hvordan Demokratene hadde ført 17 vitner i riksrettssaken, mens Republikanerne ikke hadde fremmet noen.

Lekkasjer

På demokratisk side har det vært et særlig sterkt ønske om å få John Bolton til å forklare seg i Senatet. Han var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i perioden president Donald Trump anklages for maktmisbruk.

I en ny bok som ennå ikke er utgitt, bekrefter Bolton ifølge lekkasjer at Trump ønsket å stanse militær bistand til Ukraina inntil ukrainerne startet en etterforskning som ville involvert Biden.

(©NTB)