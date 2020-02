Pompeo: USA kan dekke Hviterusslands energibehov

NTB utenriks

Pompeo ble tatt varmt imot i Minsk da han lørdag ble den første amerikanske utenriksministeren som besøkte Hviterussland på 26 år.

Hviterusslands mangeårige president Aleksandr Lukasjenko anklaget nylig sin nærmeste alliert og nabo Russland for å ta seg altfor godt betalt for olje og gass.

Russland har dekket 80 prosent av naboens energibehov, og Lukasjenko har lovet å finne alternative oljeleverandører. I januar begynte Hviterussland å importere råolje fra Norge.

Vil fylle vakuum

– USA vil hjelpe Hviterussland med å bygge opp en egen suveren stat, sa Pompeo og tilbød hviterusserne å kjøpe amerikansk olje og gass til «konkurransedyktige priser».

– Våre energiprodusenter står klar til å levere 100 prosent av oljen dere trenger, sa Pompeo på en felles pressekonferanse med den tidligere sovjetrepublikkens utenriksminister Vladimir Makej.

Pompeo sier USA gjerne vil bidra til å fylle vakuumet etter Russland.

«Europas siste diktatur»

Russland og Hviterussland har lenge hatt et tett økonomisk og militært samarbeid, men nå er det knute på tråden. Mens Moskva vil knytte Minsk enda nærmere, har Lukasjenko anklaget Russland for å forsøke å «oppløse» Hviterussland.

Rett etter nyttår stanset leveransene av russisk olje til Hviterussland da de to landene mislyktes med å framforhandle en ny kontrakt innen fristen.

I Minsk sa Pompeo at USA vil fortsette å oppbemanne sin ambassade. Den amerikanske tilstedeværelsen der ble kraftig redusert for tolv år siden da USA innførte betydelige sanksjoner mot Hviterussland på grunn av menneskerettighetsovergrep. Daværende utenriksminister Condoleezza Rice kalte landet for «Europas siste diktatur».

President i 26 år

I september ble de to landene enige om å utveksle ambassadører for første gang siden 2008.

Lukasjenko har hatt makten siden 1994, og da han lørdag kommenterte det dårlige forholdet, skyldte han på «absolutt grunnløse misforståelse fra tidligere myndigheter».

Hviterussland har i årevis vært avhengig av billig energi og gunstige lån fra Russland, som den siste tiden har økt presset mot nabolandet ved å øke energiprisene og kutte subsidier. Russland mener Hviterussland må gå med på tettere økonomisk integrering i bytte mot rimelig russisk energi.

I Hviterussland skal det være frykt for at Moskva planlegger å innlemme landet i Russland, noe Lukasjenko har gitt klar beskjed om at aldri kommer til å skje. Lukasjenko møtte president Vladimir Putin til samtaler to ganger i desember uten at de lyktes med å bli enige om en avtale.

