WHO: Stengte grenser kan føre til raskere spredning av viruset

Ifølge en talsmann for WHO er det risiko for at folk finner andre måter å krysse grensen på hvis offisielle grenseoverganger er stengt. I så fall vil myndighetene miste oversikten over folks bevegelser.

Myndighetene mister også anledning til å sjekke om folk er syke når de krysser grensen, framholder WHOs talsmann Christian Lindmeier.

– Dette er en svært viktig grunn til å holde offisielle grenseoverganger åpne, sa Lindmeier på en pressekonferanse i Genève fredag.

WHO erklærte torsdag en global folkehelsekrise, men understreket samtidig at FN-organisasjonen ikke anbefaler restriksjoner på verken reiser eller handel. Land som allerede har iverksatt slike tiltak, ble bedt om å revurdere dem.

En rekke land har allerede tatt saken i egne hender ved å stenge grenser og evakuere statsborgere fra Kina, spesielt fra Hubei-provinsen, der det nye coronaviruset først ble registrert. Enkelte land nekter også kinesere fra de verst rammede områdene innreise.

Nesten 10.000 mennesker var fredag registrert smittet av viruset i Kina, og det har nå spredt seg til over 20 land. 213 mennesker er døde, alle i Kina.

Viruset kan føre til alvorlig lungesykdom og død, først og fremst blant eldre og personer med svekket helse, men det er også mange som kun får lettere forkjølelsessymptomer.

I flere land, spesielt i Asia, er det også meldt om er kraftig økning i anti-kinesiske ytringer.

